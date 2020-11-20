«Небо в полоску»: Редкое природное явление поразило нижегородцев

Снимками необычных облаков жители Нижнего Новгорода делятся в соцсетях
Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА
Выйдя сегодня на улицу, жители Нижнего Новгорода глазам своим не поверили – все небо было в удивительных полосатых облаках. Буквально на глазах небосвод превратился в настоящую стиральную доску.
- Небо в полоску сегодня. А вы видели? – начали делиться снимками удивленные горожане в соцсетях.
Как вскоре выяснилось, это необычное явление видели люди в самых разных частях города – от исторического центра до рабочих окраин. Причем везде оно вызывало одинаковое удивление и восхищение.
Это необычное явление видели люди в самых разных частях города.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
В природе это явление называется «полосатые» слоисто-кучевые облака. Они всегда располагаются на небе ровными рядами. В отличие от темных туч серых облаков, они никогда не предвещают дождей. Скорее наоборот – обещают хорошую погоду. И, кстати, «облачному» предсказанию можно верить – по прогнозу синоптиков, до конца дня сегодня простоит ясная и солнечная погода.
В течение нескольких часов все небо было полосатым.
Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА
Напомним, в этом году погода частенько преподносит нижегородцам удивительные зрелища – буквально этой весной жители Арзамаса любовались облаками-мамматусами, характерными для тропических широт.