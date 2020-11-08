"Теперь вы знаете, что у нас на обед": Наталья Водянова с сыном сходили за грибами Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Знаменитая российская и более того — нижегородская модель Наталья Водянова, как известно, уже давно проживает в Париже со своим супругом Антуаном Арно и детьми. Но она всячески старается не забывать свои корни, Родину, друзей и родных.

"Вот так идёшь себе по лесу и встречаешь Наташу Водянову". Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вчера в её личном профиле в сети Instagram появилась новая яркая публикация. Фото и видео сняты во Франции, но впечатление производят чего-то родного и очень привычного. Наталья Водянова, её старший сын Лукас и их местные русские друзья отправились в лес по грибы. Лесные ландшафты до боли напоминают наши, а лица компании на всех фото и видео такие простые, счастливые и приветливые, что невольно ощущаешь себя одним из них.

Наталья Водянова, её сын Лукас и их местные русские друзья ходили в лес "по грибы". Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Вот так идёшь себе по лесу и встречаешь Наташу Водянову, — подметила парадокс одна из подписчиц.

Текст к публикации супермодель написала на двух языках: английском и русском. Так Наталья ведёт весь свой профиль.

Лица компании на всех фото и видео такие простые, счастливые и приветливые. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Теперь ты знаешь, что у нас сегодня на ужин. Доверилась моим местным русским друзьям, чтобы узнать лучшие места, — пишет она под своей публикацией. — Что может быть лучше во время карантина, чем поход по грибы с друзьями?

Тема поста, казалось бы, такая бытовая, но получила большой отклик от аудитории Натальи Водяновой. Должно быть, дело в том, что это времяпрепровождение знакомо почти каждому подписчику. В комментариях пользователи согласились с высказыванием знаменитости о лесной прогулке и принялись радостно вспомнить свой подобный опыт. Но особенно привлёк внимание подписчиков внешний вид Натальи в лесу.

Наталья Водянова лишний раз доказала, что одеться удобно, но при этом с иголочки абсолютно возможно. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"У вас даже поход за грибами — фешн!", "Какая вы настоящая! Так приятно смотреть", "Сама элегантность! Лучший туалет "по грибы" — посыпались тут же комментарии поклонников и поклонниц супермодели. И поспорить с ними будет трудно, поскольку выглядела Наталья действительно очаровательно. Не только за счёт лучезарной улыбки, но и за счёт стильного наряда. Наталья Водянова лишний раз доказала нам, что одеться удобно, но при этом с иголочки абсолютно возможно.

Старший сын Лукас собирал грибы вместе со звёздной мамой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что это не первое известие из жизни супермодели за последнее время. Совсем недавно мы рассказывали, что к Наталье во Францию прилетела её 90-летняя бабушка. Модель охотно поделилась, как удалось пересечь границу во время карантина.

Ещё тогда супермодель, по приезде бабушки, обмолвилась о грибах — и не прогадала.

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