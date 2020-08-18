К 800-летию Нижнего Новгорода благоустроят 11 общественных пространств

На сайте Законодательного собрания Нижегородской области была опубликована информация о поправках к бюджету региона на текущий год.

Правительство Нижегородской области собирается направить сумму более 2 миллиардов рублей на благоустройство 11 общественных пространств к 800-летию Нижнего Новгорода.

Так, согласно опубликованному документу, 500 миллионов рублей правительство региона планирует направить на благоустройство Александровского сада.

Устройство Нижегородской ярмарки и прилегающих территорий составит сумму в размере 300 миллионов рублей.

В то время, как работы по восстановлению и обустройству Окской набережной на участке от управления ГИБДД до метромоста, обойдутся в 200 миллионов рублей.

Также известно о сумме почти в 197 миллионов рублей, которые пойдут на развитие общественного пространства, включающего территорию мыса Стрелки. Кроме того, в отдельную сумму оценивается проект по сохранению пакгаузов на Стрелке - 25 миллионов рублей.

Территория Нижневолжской набережной от Благовещенской площади до Гребного канала выйдет правительству в сумму более 150 миллионов рублей, как и работы над благоустройством территории от Гребного канала до пересечения с улицей Слобода Подновье.

Стоит отметить, что денежные средства могут также направить на благоустройство Большой Покровской и набережной Федоровского.

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