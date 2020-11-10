Алые розы «расцвели» на фасаде здания в Нижнем Новгороде

Гигантские розы появились на фасаде дома в Канавинском районе. Фото: Евгений Деревянко
Новая достопримечательность появилась в одном из дворов Канавинского района Нижнего Новгорода: там на фасаде здания «расцвели» гигантские алые розы. Масштабное граффити можно увидеть на доме №18 по улице Советской, сообщает нижегородский журналист Евгений Деревянко в соцсети.
«Художник Антон Табатчиков «подарил» нижегородцам ещё одну локацию для фотосессий. Он, правда, через свои социальные сети пока молчит по этому поводу. Дом с розами уже стал знаменитостью», - написал Евгений, снабдив сообщение яркими снимками.
У нижегородцев появилась новая локация для фотосессий. Фото: Евгений Деревянко
«Розарий», надо сказать, действительно, смотрится весьма эффектно: огромные алые розы будто обвивают кирпичную стену здания, от самого фундамента и до крыши. Размер некоторых бутонов превышает величину окон примерно в пару раз.
Многим нижегородцам новое граффити пришлось по вкусу, и они тут же выразили желание устроить там фотосессию, а местные экскурсоводы уже включили «дом с розами» в свои маршруты.
Напомним, год назад в этом здании случился серьезный пожар. Пламя не могли потушить несколько часов.
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