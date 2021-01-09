Настоящее нашествие «Гринчей» наблюдается в этом году в Нижегородской области. Очередной из них дал о себе знать прямо в Рождество, 7 января, в Дзержинске.- Каждый год жители двора возле дома № 83 по проспекту Ленина в Дзержинске ставят елку, украшают и наряжают, - рассказали очевидцы в группе \\"ДТП и ЧП Дзержинск\\". -Но 7 января в три часа ночи случайный прохожий просто взял и сломал елку.Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина подошел к елке, аккуратно распутал и стащил с нее гирлянду. А потом попросту унес елку с собой. Возмущению местных жителей не было предела.Напомним, это уже не первый случай в эти новогодние праздники. Ранее мы писали, как две нижегородки подменили большую елку в подъезде дома на улице Жидкова на крохотную елочку. Стоит отметить, что одна из похитительниц одета в норковую шубу, другая – в приличное пальто. Подготовились основательно: на головы натянули капюшоны, на лица – маски, на глаза – очки. В соцсетях по этому поводу разгорелся настоящий скандал.Странных дамочек тут же окрестили «похитительницами Рождества» и осудили их поведение. И надо сказать, это возымело эффект – спустя некоторое время те вернули елку.