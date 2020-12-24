Жильцы одного из домов по улице Жидкова в Нижнем Новгороде решили приукрасить подъезд к Новому году и поставили на лестничной клетке красивую высокую пушистую елку. Нарядили игрушками, макушку украсили звездой – все в лучших традициях праздника. Проходишь – и настроение поднимается.Каково же было удивление соседей, когда они вместо большой наряженной елки выше человеческого роста увидели на этом месте маленькую куцую елочку без единого украшения! Чтобы узнать, куда же пропала их красивая елка, жильцы дома сняли записи с камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде. Тут-то все и вскрылось.На кадрах видно, как две молодые особы стащили большую елку, а вместо нее поставили маленькую. Стоит отметить, что одна из похитительниц одета в норковую шубу, другая – в приличное пальто. Подготовились основательно: на головы натянули капюшоны, на лица – маски, на глаза – очки.Возмущенные таким поступком жильцы дома выложили видеозапись в сеть, чтобы призвать к совести воришек. Нижегородцы уже прозвали дамочек «похитительницами Рождества» и осудили их поступок.«Одеты прилично, а на елку денег нет!» - пишут в соцсетях нижегородцы.«Угораздило кого-то иметь таких …. в соседях», - посочувствовала жильца дома Тамара Сергеева.\\"КП - Нижний Новгород\\" направила запрос в ГУ МВД России по Нижегородской области.