Новогодние праздничные дни подходят к концу. Приятно отметить, что для многих они прошли увлекательно, весело и полезно. Ирина Пегова — одна из таких. Удивительным образом за новогодние каникулы она заметно похудела. И это вопреки привычному представлению о времяпрепровождении в начале января: салаты, закуски, кино и тёплый плед. У артистки этот период, видимо, выдался активным. Сама Ирина в своём Instagram отметила:— Шёл четвёртый день нового года! Сыграно два спектакля, съедено столько, что стыдно сказать! Пройдено около 30 километров!Кто бы сомневался, что любимая многими знаменитость трудится и в праздничные дни. А теперь, благодаря своему удачному преображению, Ирину со стороны можно спутать с её дочкой.Быть может, это также благоприятно отразится на карьере актрисы, где очень важен внешний вид. Мы можем Ирине этого только пожелать.— Ирина, вы очень похорошели! Так держать! — заметила miluvasha.Напомним, совсем недавно \\"Комсомольская правда\\" рассказывала о финальной битве в \\"Ледниковом периоде\\", где пара Ирины Пеговой и Алексея Тихонова уступила соперникам. Но для своих поклонников они всё равно остались лучшими. Многие тогда отметили, что свой актёрский талант Пегова успешно перенесла на лёд. А в последнем выступлении перед финалом актриса даже примерила свадебное платье.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!