На днях на Первом канале завершилось шоу «Ледниковый период», где звезды телеэкрана вместе со знаменитыми спортсменами-фигуристами осваивали ледовую арену. Участниками юбилейного 10-го сезона проекта стали Ирина Пегова, Регина Тодоренко, Влад Топалов, Надежда Михалкова, Ольга Бузова и другие знаменитости.Нижегородская актриса Ирина Пегова в паре с Алексеем Тихоновым уступила соперникам в финальной битве. Первое место заняли Ольга Кузьмина и Александр Энберт, вторыми стали Яна Хохлова и Вячеслав Чепурченко, третьими - Регина Тодоренко и Роман Костомаров.Приз зрительских симпатий достался Ольге Бузовой и Дмитрию Соловьеву, но поклонники Ирины Пеговой не разделяют это решение. Подписчики актрисы в Instagram буквально засыпали ее комплиментами и восторженными впечатлениями от выступлений их пары.«Настоящий приз настоящих зрительских симпатий, однозначно, Ваш!!! И Вы знайте это! Вы неповторимы! Вы интересны! Кулебаки и Выкса с Вами! Вы - истинный победитель для нас», - пишет землячка Ирины sinitsynanadezhda7170.Многие отмечают, что Пегова успешно перенесла свой актерский талант на лед, и каждый номер с ее участием превращался в маленький спектакль.«Вы самая артистичная, каждый номер - как отдельная история, как мини-театр, как короткометражка. Но каждая со своим смыслом, донесенным до ума, до сердца!!! Спасибо, что вы украсили это проект своим присутствием, открылись и удивляли! Смотрела проект только из-за вас! – призналась tatianarulnova.Сама Пегова на программе сказала, что считает своего партнера фигуриста Алексея Тихонова «идеальным».«С моим дурным характером и постоянной нехваткой времени другой бы партнер давно бы меня убил!» - рассмеялась Ирина. Все время, что шел проект, ей приходилось разрываться между тренировками, съемками в кино и репетициями в театре.