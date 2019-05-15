Нижегородцы сами изловили «педофила на колесах»

«Поедемте кататься!»

- Пойдем со мной на велосипеде кататься! Я тебе за это конфеток дам! - подкатил на детской площадке к пятилетней Лизе неизвестный мужчина в конце апреля. С детства наученная не заговаривать с незнакомцами, девочка опрометью кинулась к стоящей неподалеку бабушке. Правда, когда та подбежала к качелям, мужчины уже и след простыл.

- Увидев меня, он сразу вскочил на велосипед и погнал в другую сторону, - вспоминает жительница улицы Зеленодольской Людмила Бурмистрова. – Я его даже рассмотреть, как следует, не успела. Видела только, что на вид ему лет сорок: одет в синий велосипедный костюм, белый шлем и синие перчатки. В общем, во все яркое – чтобы привлечь внимание детей.

В этот же день он снова дал о себе знать – предлагал покататься пятилетним мальчикам в соседнем дворе. К счастью, там вовремя подоспел отец детей. Перепуганные родители сразу вызвали полицию и те даже довольно оперативно приехали, вот только догнать странного велосипедиста все равно не смогли.

Зато новость о нем мгновенно облетела всю округу. Улица Зеленодольская, хоть и расположена недалеко от железнодорожного вокзала – место довольно глухое. Частные дома, пункты автосервиса и крохотные магазинчики – вот, пожалуй, и все достопримечательности. Жизнь здесь течет мирно и неспешно, как в деревне: все друг друга знают, а малыши со всей улицы гурьбой бегают по дворам. Поэтому появление загадочного незнакомца сразу же стало новостью номер один. В магазине ли, на детской ли площадке – всюду только и разговоров было, что о педофиле на колесах. Многие вспоминали, что несколько недель назад уже появлялись слухи о том, что поблизости орудует педофил. Вот только никто не воспринял их всерьез.

Местные жители загнали загадочного велосипедиста в тупик в глухой части улицы.Фото: Леся ЛИГОЦКАЯ

«Папа, там бандит!»

Впрочем, постепенно даже это чрезвычайное происшествие стало забываться. Как вдруг в разгар майских праздников он появился снова.

- Привет! А покажи мне укромное местечко тут у вас в кустах, где можно в туалет сходить, - начал приставать он к семилетнему мальчику, сидевшему у себя во дворе. – Я тебе за это 100 рублей дам!

После апрельского визита велосипедиста даже самые маленькие жители улицы знали, как опасно разговаривать с незнакомыми дядями и тетями. А уж «велосипедист в шлеме» и вовсе стал главным пугалом детских рассказов. Поэтому стоило незнакомцу подойти к ребенку, как тот с криком бросился в дом

- Папа, папа, там бандит! – кричал малыш на всю улицу. – Тот самый, которого все искали. Иди скорее!

Не дожидаясь появления разгневанного отца ребенка, велосипедист отправился искать свое укромное местечко сам.

- Видимо, он не рассчитывал, что дома кто-нибудь окажется. А меня увидел и испугался, -вспоминает отец ребенка Алексей Антошин. - Никогда раньше я его не встречал, хотя на своей улице вроде бы знаю всех. Как только я вышел на дорогу, он сразу уехал.

Правда, как оказалось, недалеко. Буквально через несколько домов его внимание привлекла четырехлетняя девочка, копошившаяся в песочнице. И вот тут уже он обошелся без долгих предисловий.

- Представляете, он просто подошел и снял штаны перед ребенком, - ругаются местные жители. – Видимо, они думали, что ребенок один. За высоким же забором не видно! А мать просто суетилась у себя в огороде. Увидев такую картину, она сразу подняла крик. Сбежались соседи, вызвали полицию. Ну, а пока те ехали, мужики сами взялись за его поимку.

И, надо сказать, весьма успешно. Кто пешком, кто на машинах, велосипедиста стали оттеснять к тупику в дальней части улицы.

- Я в это время просто шел мимо, как вдруг увидел толпу, - вспоминает местный житель Александр. – Крики, шум – все кричат: «Лови велосипедиста!». Ну, и я присоединился. Кое-как мы его загнали к забору одного из коттеджей, и тут уже полиция подъехала. Оттуда они его и забрали к себе в машину.

«Нет оснований для задержания»

Возможно, именно это и спасло «педофила на колесах». Разъяренные отцы уже думали разобраться с ним по-мужски, да только за него вступились стражи порядка.

- Мы сейчас и вас вместе с ним заберем, если будете нарываться, - пригрозили они местным жителям. – Вы же не хотите за решеткой оказаться?

Желающих действительно не оказалось. И велосипедиста отвезли в отдел полиции в гордом одиночестве.

- Говорят, у него при обыске в рюкзаке нашли только молоток, - рассказывают жители улицы Зеленодольской. – Вот зачем он ему понадобился? Еще неизвестно, что бы он сделал с детьми, надругавшись над ними.

Казалось бы, злодей пойман, и в деле можно ставить точку, но не тут-то было. Несмотря на то, что сразу четыре мамочки написали на него заявление, загадочного велосипедиста…отпустили. Дескать, пока нет оснований для задержания.

С особенной настороженностью к этой новости отнеслись и в местном детском садике.Фото: Леся ЛИГОЦКАЯ

- Конечно, мы в шоке от этого всего, - негодует бабушка маленькой Лизы Людмила Бурмистрова. – Жители сами его поймали, а они взяли и отпустили! Очень переживаем за детей, вдруг он опять появится?

Настороженно восприняли эти новости и в местном детском садике, который посещают больше 300 детей.

- У нас все калитки и ворота на магнитном замке – просто так не попадешь, - успокоили «Комсомолку» сотрудники детского сада. – А все посетители должны отмечаться в специальном журнале - так что мышь не проскочит.

Впрочем, говорить о полной безнаказанности для странного велосипедиста пока рано. Проверку по этому делу правоохранительные органы все-таки начали.

- Сейчас в связи с этим происшествием проводится доследственная проверка, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – По ее результатам будет принято процессуальное решение. Что касается самого задержанного, то его действительно отпустили. Пока не было возбуждено уголовное дело, оснований для его задержания нет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Еще несколько сообщений о появлении странных мужчин, проявляющих интерес к маленьким детям, поступали от жителей улицы Космонавта Комарова и города Семенов. Местные жители занимаются их поиском через социальные сети.