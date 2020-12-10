Вакцинация от коронавируса в Нижнем Новгороде 2020-2021: где, когда и как будут прививать от ковида

Вакцинация от коронавируса в Нижнем Новгороде 2020-2021. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Нижегородскую область поступила партия вакцины от коронавируса – свыше двух тысяч доз. Рассказывается, когда начнется вакцинация от коронавируса в Нижнем Новгороде 2020 и где сделать прививку.

- Мы выполнили поручение федерального правительства по созданию необходимой инфраструктуры для вакцинации, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Уже отработаны логистические цепочки, обеспечены условия хранения и транспортировки. Подготовлено все необходимое оборудование, в том числе морозильники и авторефрижераторы.

Эта партия вакцины включает в себя 2 772 дозы. В первую очередь, вакцинация от коронавируса в Нижнем Новгороде 2020 коснется медиков. Они смогут сделать прививку первыми. Вакцинация стартует уже 11 декабря.

КОНКРЕТНО

Где сделать прививку от коронавируса в Нижнем Новгороде?

- городские клинические больницы №7, 12, 28, 34, 40 в Нижнем Новгороде

- Борская и Павловская ЦРБ

- поликлиники № 4 и № 7 в Нижнем Новгороде