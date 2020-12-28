В Нижнем Новгороде к новогодним арт-объектам, установленным на улице Большой Покровской, приставят охрану, чтобы защитить от вандалов. Об этом сообщил директор департамента культуры Роман Беагон на своей странице в «Фейсбуке».На днях в рамках фестиваля «Горьковская елка» на Покровке стали появляться различные праздничные локации, где все желающие могли бы сделать красивые фотографии на память. Однако с арт-объектами сразу как-то не задалось.Елку из книг, которая являлась частью локации «Волшебный шкаф», разорили менее чем за сутки. По всей видимости, нижегородцы приняли ее за акцию буккроссинга, а кому-то просто стало жалко смотреть, как книги мокнут от падающего на них снега. Горожане обиделись на дизайнеров, дизайнеры – на горожан. В общем, попытка украсить Нижний Новгород к Новому году обернулась скандалом.Вторая локация – «Машина Деда Мороза» - была установлена на площади перед драмтеатром и представляла собой красный «Запорожец» с торчащей из салона новогодней елкой. Этот арт-объект понравился нижегородцам, но, к сожалению, вандалы тоже положили на него глаз. Неизвестные помяли капот автомобиля и растащили реквизит.«Честно – обидно, - огорчился Роман Беагон. - Оригинальный, яркий объект. С ним фотографировались, он привлекает внимание. Помять капот, растащить реквизит – кому это могло прийти в голову?».Директор департамента культуры Нижнего Новгорода признался, что никак не ожидал такого от нижегородцев.«Но тут сам тоже виноват. Мне предлагали поставить ЧОП. Я был против – тратить дополнительные деньги, чтобы объекты на главной улице города охранять. Это уму непостижимо. Ошибался», - написал Беагон.Также чиновник пообещал, что отныне к этим и всем последующим арт-объектам на Большой Покровской будет приставлена охрана.