Нешуточные страсти разгорелись в Нижнем Новгороде из-за нового арт-объекта, установленного на улице Большой Покровской в преддверии Нового года.Там на днях напротив книжного магазина «Дирижабль» команда нижегородских креативщиков создала праздничную фотозону под названием «Волшебный шкаф». Инсталляция представляла собой елку из книг, украшенную гирляндами, и, собственно, сам шкаф с книгами. Однако арт-объект не простоял и сутки. Ожидалось, что нижегородцы здесь будут просто фотографироваться, но прохожие сочли елку акцией буккроссинга и разобрали литературу по домам. Люди признавались, что не могли пройти мимо книг, которые стоят на улице и превращаются в негодность от падающего на них снега.Интернет-сообщество раскололось на два лагеря: одни обвиняют нижегородцев в чрезмерной любви к халяве и ко всему, что плохо лежит («Они утаскивали книги пакетами – наверняка ни одну из них даже не откроют!»), другие нападали на авторов инсталляции, называя их варварами («Как можно оставить книги под снегом?!»).«Люди не прошли проверку на наше доверие, - написали авторы проекта. - Мы не хотели вкручивать в книги саморезы или склеивать между собои , просто потому, что у них могла быть еще жизнь в формате декора или просто раздать».По их словам, для елки из книг они использовали «крайне сомнительную литературу и дали ей вторую жизнь».«Радоваться надо!»Татьяна Нечаева оказалась в числе ниждегородцев, которые не поддержали авторов инсталляции.«Первый шок - от того, что так можно обращаться с книгами, оставить их под снегом и назвать это дизайном, - пишет Татьяна в «Фейсбуке». - Сомнительная литература - это Майн Рид, Булгаков, Тургенев, Гайдар, Лажечников, Урсула Ле Гуин, Маяковский, Гоголь, Ян, Жорж Сименон, Джек Лондон. Горюю, что сама не забрала хоть что-то до начала снегопада».Многие это мнение разделили и признались, что, если бы им довелось проходить мимо книжной елки в тот день, они бы непременно прихватили какую-нибудь книгу.«Да слава Богу, что люди забрали книги из-под снега! Радоваться надо, что ещё есть читающие. Когда вы последний раз видели человека с книгой в руках?» - написал Ростислав Герасименко.«Очень хорошо, что нашлись люди, не давшие книгам пропасть! На этой «сомнительной» литературе мы выросли и стали людьми, которые не пройдут мимо этой вакханалии» – уверена Раиса Миндубаева.«Цель декораторов была в том, чтобы показать любовь к книге»Инсталляция «Волшебный шкаф» на Большой Покровской создавалась при участии Департамента культуры Нижнего Новгорода. Директор депкульта Роман Беагон не остался равнодушным к произошедшему с елкой инциденту и посвятил этому большой пост на своей странице в «Фейсбуке».По словам Беагона, книги на эту елку собирали от нижегородцев и из библиотек. Горожане сами отдавали книги, которые им не интересны и не нужны, а библиотеки предоставили списанные книги – морально устаревшие или попросту ветхие.«Цель декораторов была как раз в том, чтобы показать свою любовь к бумажной книге и напомнить жителям города и том, что книга – лучший подарок. Елку растащили, и восстанавливать ее не стали, хотя и мне, и коллегам писали многие и радовались, что в городе стали появляться оригинальные и интересные арт-объекты», - написал Роман Беагон.Он также пообещал, что депкульт проработает на Покровке формат буккроссинга.«Но прошу – не растаскивайте книги пакетами и коробками на макулатуру. Понравилась одна книга - забирайте. И приносите свои из дома», - обратился чиновник к нижегородцам.Теперь к этим и последующим арт-объектам власти Нижнего Новгорода приставят охрану.