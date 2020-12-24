В Нижнем Новгороде уже почти сутки разыскивают подростка, сбежавшего из детской городской больницы №27 «Айболит». Подробности этого инцидента «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.23 декабря около половины девятого вечера в полицию позвонила врач-реаниматолог больницы, которая рассказала, что из учреждения пропал 12-летний Валентин Степанов (имя изменено – прим.).«Мальчик поступил к нам с диагнозом «ковид» сегодня днем в 14:30, - сообщила врач. – Ребенка доставили из Дзержинского детского интерната».Как выяснилось, ранее юноша уже сбегал из интерната, он состоит на учете у психиатора. Известно, что мальчик на вид худощавого телосложения, ростом 155 сантиметров. Волосы темные короткие, глаза карие. Был одет в черную куртку, темные штаны, темно-серую шапку и коричневые кроссовки.Где сейчас находится подросток, неизвестно. Полиция предпринимает все необходимые меры к его розыску. \\"КП - Нижний Новгород\\" продолжит следить за развитием событий.Напомним, в апреле этого года в Арзамасе мужчина сбежал от врачей скорой помощи, чтобы не проходить тест на коронавирус. Медики устроили настоящую погоню за пациентом по городу, чем немало удивили очевидцев.