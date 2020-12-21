Нижегородский корги-полицейский написал письмо английской королеве. Фото: Юлия ИСАЕВА

Выйдя на пенсию, единственный в России корги-полицейский не теряет времени даром – на днях Рыжий "написал" письмо самой английской королеве. Ответ из Букингемского дворца станет лучшим новогодним подарком для пушистого стража порядка. К слову, английская королева славится своей любовью к корги. За долгие годы эта порода собак стала одним из символов королевской семьи.

- Новогодняя пора – сказочное время! Время, когда сбываются все мечты! Даже самые смелые! И, хотя говорят, что никому нельзя рассказывать о своем заветном желании, потому что не сбудется, с вами я готов поделиться, - признался Рыжий на своей странице в Инстаграм. - Друзья, вы знаете, кто самый-самый известный в мире заводчик корги? Правильно! Королева Великобритании – Елизавета II. Пару недель назад мы с Дашей написали ее величеству письмо: поздравили с наступающим Новым годом. И теперь ждем ответного письма. Я уверен, что дождемся! Во всяком случае, я очень в это верю.

Напомним, в ноябре 2018 года школьник из Краснодара тоже написал письмо английской королеве и…получил ответ. Весточка пришла из английского замка Балморал.

- Текст был набран на гербовой бумаге королевы, но обращение к адресату и подпись были от руки, ведь так велит этикет, - рассказали родственники мальчика. - К письму было приложено несколько фотографий королевы с описанием ее любимых животных и видов транспорта.