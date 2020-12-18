«Можно сдать детей в приют, пока платите ипотеку»: В Нижнем Новгороде появились плитки с нелепыми высказываниями чиновников

В Нижнем Новгороде появились плитки с нелепыми высказываниями чиновников. ФОТО: Бэнкси Нижегородский

В Нижнем Новгороде появился новый арт-объект – три плитки с нелепыми высказываниями чиновников. Их автором стал анонимный художник с ником «Бэнкси Нижегородский», ранее уже прославившийся целой серией плиток с портретами известных музыкантов.

Напомним, его работы стали появляться в приволжской столице летом 2019 года. Тогда, прогуливаясь в центре Нижнего Новгорода, жители заметили плитку с портретом рок-музыканта Алексея «Полковника» Хрынова на фасаде одного из домов. Вскоре на других фасадах появились плитки с портретами Джимми Хендрикса и участниками группы Queen. А вот теперь «Бэнкси Нижегородский» добрался до чиновников. Правда, все они «иногородние», зато их цитаты успели облететь всю страну.

В этой коллекции три работы. ФОТО: Бэнкси Нижегородский.

К примеру, высказывание главы министерства труда Саратовской области Натальи Соколовой о «макарошках» - он вложил в уста Конфуция», глубокую мысль омбудсмена Татарстана Гузели Удачиной о сдаче детей в приют на время выплаты ипотеки – Спанч Боба, а фразу о крапиве и весне мэра Вологды Евгения Шулепова – Марву из «Города грехов».

- Я перелопатил многих, до сих пор список остался с цатами - штук 100, но не каждую используешь, - рассказал «Комсомолке» «Бэнкси Нижегородский». - Ведь к ним нужно подходящего персонажа подобрать, который тоже не сразу в голову приходит. И главное - чтобы потом улыбнуться, глядя на свое «произведение». Пока три отвечают моим требованиям.

Кстати, изначально работ могло быть и больше. Однако часть из них забраковал сам автор.

Место расположения своих работ художник скрывает. ФОТО: Бэнкси Нижегородский.

- Выбирать чиновников и высказывания оказалось сложно, - признался художник. - Они должны были выстраиваться в один ряд, подходить своему новому персонажу по характеру. Несколько уже готовых изображений я отмел. просто забраковал: с крысой настоящего Бэнкси и с Львом Толстым. Они оказались другие - не ложилось все это вместе.

Дополнять свою коллекцию в дальнейшем художник тоже пока не намерен – все-таки все работы создаются не по заказу, а по велению души.

- Это получится, я уже по заявкам их делаю, - объяснил свою позицию «Бэнкси Нижегородский». - В соцсети так и писали – мол, завешай весь город это стремными высказываниями. А по заявкам не хочется что-то делать...