Погода в Нижнем Новгороде в выходные 19-20 декабря: холодно и без осадков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У многих нижегородцев, должно быть, возникает вопрос: какая погода ожидает нас в ближайшие выходные, учитывая её изменения последних недель? Мы подготовили для вас ответ на этот вопрос.

Рабочая неделя заканчивается, а вместе с ней и относительно тёплая для декабря пора. В субботу, 19 декабря, температура воздуха будет варьировать от -15 до -13 градусов. Правда, синоптики предупреждают, что ощущаться она будет как все -20-19 градусов. Утром нижегородцев ждёт небольшой снегопад. Но на протяжении всего остального дня и ночи осадков не ожидается. Днём будет пасмурно, а вечером — малооблачно. Сегодня, в пятницу, к нам придёт восточный ветер, а в течение завтрашнего дня он сменит направление на юго-восточный. Скорость ветра составит от 2,7 до 3,2 метра в секунду. Влажность воздуха опустится до 81% к вечеру, а атмосферное давление продержится весь день на уровне 763-764 миллиметров ртутного столба.

20 декабря, в воскресенье, синоптики прогнозируют нижегородцам ясное солнечное утро. Но с течением дня солнечное утро перерастёт в облачный день с некоторыми прояснениями, а затем — в пасмурные вечер и ночь. Температура воскресным утром составит -16 градусов, днём — -11, а к ночи потеплеет до -9. Ощущаться температура будет как -19-16 градусов. Ветер в Нижнем Новгороде обещается южный. Влажность воздуха возрастёт до 87%, а атмосферное давление останется почти на той же отметке, что и в субботу — 765 миллиметров ртутного столба.

Напомним, что сегодня вечером, 18 декабря, начинается резкое похолодание.

А также ранее мы передавали предупреждение МЧС относительно прошедшей ночи с 17 на 18 декабря. Ночью на территории Нижегородской области шёл сильный снегопад, что могло повлечь за собой череду чрезвычайных происшествий.

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