2020-07-10T09:44:46+03:00
Горький Сити
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Александр Суханов: «На выборах в Гордуму старые и новые партии будут выставлять активных и незапятнанных людей»

политолог, кандидат философских наук Александр Сухановполитолог, кандидат философских наук Александр СухановФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Нижегородский политолог о самых актуальных темах в подкасте «Горький Сити»

Александр Суханов: «На выборах в Гордуму старые и новые партии будут выставлять активных и незапятнанных людей»

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В очередном выпуске «Горький Сити» обсудили с политологом Александром Сухановым итоги голосования по поправкам в Конституцию в Нижегородской области, подготовку старых и новых партий к выборам в Думу Нижнего Новгорода, присвоение столице Приволжья звания «Город трудовой доблести» и судьбу проекта Нижегородского низконапорного гидроузла.

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