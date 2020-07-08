8 Июль 2020 2020-07-10T09:44:46+03:00

Александр Суханов: «На выборах в Гордуму старые и новые партии будут выставлять активных и незапятнанных людей» 00:00 00:00

В очередном выпуске «Горький Сити» обсудили с политологом Александром Сухановым итоги голосования по поправкам в Конституцию в Нижегородской области, подготовку старых и новых партий к выборам в Думу Нижнего Новгорода, присвоение столице Приволжья звания «Город трудовой доблести» и судьбу проекта Нижегородского низконапорного гидроузла.

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