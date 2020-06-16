16 Июнь 2020 2020-06-17T10:07:41+03:00

Александр Суханов: «QR-коды выполнили свою задачу – все нижегородцы со смартфонами попали в систему геолокации» 00:00 00:00

В очередном выпуске «Горький Сити» обсудили с политологом Александром Сухановым празднование Дня России в Нижнем Новгороде, отмену в регионе QR-кодов, проблемы ПАЗа и первые управленческие шаги Юрия Шалабаева в качестве и.п. мэра столицы Приволжья.

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