Александр Суханов: «QR-коды выполнили свою задачу – все нижегородцы со смартфонами попали в систему геолокации»
В Нижегородской области отменили QR-коды. Фото: СОЦСЕТИ
Нижегородский политолог о самых актуальных темах в подкасте «Горький Сити»
Александр Суханов: «QR-коды выполнили свою задачу – все нижегородцы со смартфонами попали в систему геолокации»
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В очередном выпуске «Горький Сити» обсудили с политологом Александром Сухановым празднование Дня России в Нижнем Новгороде, отмену в регионе QR-кодов, проблемы ПАЗа и первые управленческие шаги Юрия Шалабаева в качестве и.п. мэра столицы Приволжья.
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