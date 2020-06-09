2020-06-10T10:08:06+03:00
Горький Сити
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Александр Суханов: «Электронное голосование – лишь инструмент, который не может быть плохим или хорошим»

политолог, кандидат философских наук Александр Сухановполитолог, кандидат философских наук Александр СухановФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Нижегородский политолог о самых актуальных темах в подкасте «Горький Сити»

Александр Суханов: «Электронное голосование – лишь инструмент, который не может быть плохим или хорошим»

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В очередном выпуске «Горький Сити» обсудили с политологом Александром Сухановым отмену режима самоизоляции в Москве и коронавирусную ситуацию в Нижегородской области, подготовку к голосованию за поправки к Конституции, итоги праймериз «Единой России» и амбициозный проект скоростной дороги «Москва – Нижний НовгородКазань».

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6 Декабря 2019 14:15 - 14:46

Горький Сити

Тема: «В желтых контейнерах для раздельного сбора можно увидеть торчащие ртутные лампы»: нижегородские экологи о свалках, переработке мусора и работе надзорных органов

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ
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