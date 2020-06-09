9 Июнь 2020 2020-06-10T10:08:06+03:00

Александр Суханов: «Электронное голосование – лишь инструмент, который не может быть плохим или хорошим» 00:00 00:00

В очередном выпуске «Горький Сити» обсудили с политологом Александром Сухановым отмену режима самоизоляции в Москве и коронавирусную ситуацию в Нижегородской области, подготовку к голосованию за поправки к Конституции, итоги праймериз «Единой России» и амбициозный проект скоростной дороги «Москва – Нижний Новгород – Казань».

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на 92,8 FM: Спасибо, что вы с нами!