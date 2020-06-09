Александр Суханов: «Электронное голосование – лишь инструмент, который не может быть плохим или хорошим»
Нижегородский политолог о самых актуальных темах в подкасте «Горький Сити»
Александр Суханов: «Электронное голосование – лишь инструмент, который не может быть плохим или хорошим»
В очередном выпуске «Горький Сити» обсудили с политологом Александром Сухановым отмену режима самоизоляции в Москве и коронавирусную ситуацию в Нижегородской области, подготовку к голосованию за поправки к Конституции, итоги праймериз «Единой России» и амбициозный проект скоростной дороги «Москва – Нижний Новгород – Казань».
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