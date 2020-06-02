Александр Суханов: «Подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода идет как-то разрозненно и вяло»
Нижегородский политолог о самых актуальных темах в подкасте «Горький Сити»
Александр Суханов: «Подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода идет как-то разрозненно и вяло»
В очередном выпуске «Горький Сити» обсудили с политологом Александром Сухановым достижение Нижегородской областью «новой планки» в 10 тысяч инфицированных коронавирусом, ход подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, ситуацию с общественным транспортом в период пандемии и ряд громких «уходов» и уголовных дел (Солонченко, Исаев, Кислицына, Отделкина).
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