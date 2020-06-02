2 Июнь 2020 2020-06-03T08:29:25+03:00

Александр Суханов: «Подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода идет как-то разрозненно и вяло» 00:00 00:00

В очередном выпуске «Горький Сити» обсудили с политологом Александром Сухановым достижение Нижегородской областью «новой планки» в 10 тысяч инфицированных коронавирусом, ход подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, ситуацию с общественным транспортом в период пандемии и ряд громких «уходов» и уголовных дел (Солонченко, Исаев, Кислицына, Отделкина).

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