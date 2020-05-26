2020-05-27T10:40:10+03:00
Горький Сити
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Александр Суханов: «Поправки в Конституцию примут, и население их поддержит»

Александр Суханов: «Поправки в Конституцию примут, и население их поддержит». Фото: СОЦСЕТИАлександр Суханов: «Поправки в Конституцию примут, и население их поддержит». Фото: СОЦСЕТИ

Мнение нижегородского политолога о самых актуальных федеральных и нижегородских темах в подкасте «Горький Сити»

Александр Суханов: «Поправки в Конституцию примут, и население их поддержит»

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В очередном выпуске «Горький Сити» обсудили с политологом Александром Сухановым готовящееся голосование по поправкам в Конституцию, закон о дистанционном электронном голосовании, кадровые изменения в правительстве Нижегородской области, создание особой экономической зоны в Дзержинске и первый в истории школьный «последний звонок» в онлайн-формате.

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Горький Сити

Тема: «В желтых контейнерах для раздельного сбора можно увидеть торчащие ртутные лампы»: нижегородские экологи о свалках, переработке мусора и работе надзорных органов

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ
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