Александр Суханов: «Поправки в Конституцию примут, и население их поддержит»
Мнение нижегородского политолога о самых актуальных федеральных и нижегородских темах в подкасте «Горький Сити»
Александр Суханов: «Поправки в Конституцию примут, и население их поддержит»
В очередном выпуске «Горький Сити» обсудили с политологом Александром Сухановым готовящееся голосование по поправкам в Конституцию, закон о дистанционном электронном голосовании, кадровые изменения в правительстве Нижегородской области, создание особой экономической зоны в Дзержинске и первый в истории школьный «последний звонок» в онлайн-формате.
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