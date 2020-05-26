26 Май 2020 2020-05-27T10:40:10+03:00

Александр Суханов: «Поправки в Конституцию примут, и население их поддержит». Фото: СОЦСЕТИ

Александр Суханов: «Поправки в Конституцию примут, и население их поддержит» 00:00 00:00

В очередном выпуске «Горький Сити» обсудили с политологом Александром Сухановым готовящееся голосование по поправкам в Конституцию, закон о дистанционном электронном голосовании, кадровые изменения в правительстве Нижегородской области, создание особой экономической зоны в Дзержинске и первый в истории школьный «последний звонок» в онлайн-формате.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на 92,8 FM: Спасибо, что вы с нами!