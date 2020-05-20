2020-05-21T08:34:37+03:00
Горький Сити
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Политолог Александр Суханов: «Сами ограничения медицинских проблем не решают, с коронавирусом борются врачи»

политолог, кандидат философских наук Александр Сухановполитолог, кандидат философских наук Александр СухановФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

О первом этапе снятия ограничений в Нижегородской области и скандалах с «президентскими выплатами» – в подкасте «Горький Сити»

Политолог Александр Суханов: «Сами ограничения медицинских проблем не решают, с коронавирусом борются врачи»

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Нижегородская область переходит к первому этапу снятия ограничений. Как регион будет возвращаться к «докоронавирусной» жизни, обсудили с политологом, кандидатом философских наук Александром Сухановым в программе «Горький Сити».

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6 Декабря 2019 14:15 - 14:46

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В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ
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