20 Май 2020 2020-05-21T08:34:37+03:00

Политолог Александр Суханов: «Сами ограничения медицинских проблем не решают, с коронавирусом борются врачи» 00:00 00:00

Нижегородская область переходит к первому этапу снятия ограничений. Как регион будет возвращаться к «докоронавирусной» жизни, обсудили с политологом, кандидатом философских наук Александром Сухановым в программе «Горький Сити».

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на 92,8 FM: Спасибо, что вы с нами!