Политолог Александр Суханов: «Сами ограничения медицинских проблем не решают, с коронавирусом борются врачи»
О первом этапе снятия ограничений в Нижегородской области и скандалах с «президентскими выплатами» – в подкасте «Горький Сити»
Политолог Александр Суханов: «Сами ограничения медицинских проблем не решают, с коронавирусом борются врачи»
Нижегородская область переходит к первому этапу снятия ограничений. Как регион будет возвращаться к «докоронавирусной» жизни, обсудили с политологом, кандидатом философских наук Александром Сухановым в программе «Горький Сити».
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