12 Май 2020 2020-05-15T13:56:02+03:00

Политолог Александр Суханов: «Владимир Панов выполнил свою задачу на посту мэра» 00:00 00:00

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней, но это не сильно сказалось на Нижегородской области – режим повышенной готовности сохраняется. Какая ситуация в регионе и что ждет нижегородцев? Обсудили с политологом, кандидатом философских наук Александром Сухановым в программе «Горький Сити». Другие громкие темы – уход Владимира Панова с долности мэра Нижнего Новгорода и празднование в регионе 75-летия Победы.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на 92,8 FM: Спасибо, что вы с нами!