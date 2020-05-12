2020-05-15T13:56:02+03:00
Горький Сити
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Политолог Александр Суханов: «Владимир Панов выполнил свою задачу на посту мэра»

политолог, кандидат философских наук Александр Сухановполитолог, кандидат философских наук Александр СухановФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

О причинах ухода Панова с должности главы Нижнего Новгорода и продлении режима самоизоляции – в подкасте «Горький Сити»

Политолог Александр Суханов: «Владимир Панов выполнил свою задачу на посту мэра»

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Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней, но это не сильно сказалось на Нижегородской области – режим повышенной готовности сохраняется. Какая ситуация в регионе и что ждет нижегородцев? Обсудили с политологом, кандидатом философских наук Александром Сухановым в программе «Горький Сити». Другие громкие темы – уход Владимира Панова с долности мэра Нижнего Новгорода и празднование в регионе 75-летия Победы.

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6 Декабря 2019 14:15 - 14:46

Горький Сити

Тема: «В желтых контейнерах для раздельного сбора можно увидеть торчащие ртутные лампы»: нижегородские экологи о свалках, переработке мусора и работе надзорных органов

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ
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