Политолог Александр Суханов: «Владимир Панов выполнил свою задачу на посту мэра»
О причинах ухода Панова с должности главы Нижнего Новгорода и продлении режима самоизоляции – в подкасте «Горький Сити»
Политолог Александр Суханов: «Владимир Панов выполнил свою задачу на посту мэра»
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней, но это не сильно сказалось на Нижегородской области – режим повышенной готовности сохраняется. Какая ситуация в регионе и что ждет нижегородцев? Обсудили с политологом, кандидатом философских наук Александром Сухановым в программе «Горький Сити». Другие громкие темы – уход Владимира Панова с долности мэра Нижнего Новгорода и празднование в регионе 75-летия Победы.
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