2020-04-17T16:02:39+03:00
Горький Сити
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

«У нас вирус – привозной, и он будет распространяться»: количество заболевших в Нижегородской области превысило 400 человек

политолог, кандидат философских наук Александр Сухановполитолог, кандидат философских наук Александр СухановФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Политолог Александр Суханов рассказал о динамике заболеваемости в регионе, QR-кодах, штрафах и мерах поддержки малого и среднего бизнеса

«У нас вирус – привозной, и он будет распространяться»: количество заболевших в Нижегородской области превысило 400 человек

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«Группу ГАЗ» и «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» оштрафовали за нарушение эпидемиологических требований (большой резонанс вызвали очереди на проходных предприятий). Полицейские составили почти 300 протоколов на нарушителей режима самоизоляции. Нижегородская епархия закрыла храмы для прихожан на Пасху после богослужений в Дивееве в Вербное воскресенье. Малый бизнес просит помощи. Что дальше? Разобрали актуальные нижегородские кейсы с политологом, кандидатом философских наук Александром Сухановым в программе «Горький Сити» на Радио «Комсомольская правда».

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на 92,8 FM: Спасибо, что остаетесь дома!

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6 Декабря 2019 14:15 - 14:46

Горький Сити

Тема: «В желтых контейнерах для раздельного сбора можно увидеть торчащие ртутные лампы»: нижегородские экологи о свалках, переработке мусора и работе надзорных органов

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ
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