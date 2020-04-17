17 Апр 2020 2020-04-17T16:02:39+03:00

«У нас вирус – привозной, и он будет распространяться»: количество заболевших в Нижегородской области превысило 400 человек 00:00 00:00

«Группу ГАЗ» и «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» оштрафовали за нарушение эпидемиологических требований (большой резонанс вызвали очереди на проходных предприятий). Полицейские составили почти 300 протоколов на нарушителей режима самоизоляции. Нижегородская епархия закрыла храмы для прихожан на Пасху после богослужений в Дивееве в Вербное воскресенье. Малый бизнес просит помощи. Что дальше? Разобрали актуальные нижегородские кейсы с политологом, кандидатом философских наук Александром Сухановым в программе «Горький Сити» на Радио «Комсомольская правда».

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