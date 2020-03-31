31 Март 2020 2020-04-01T18:45:53+03:00

Как предотвратить домашнее насилие? Советы психотерапевтов 00:00 00:00

Закон о профилактике домашнего насилия вызвал острую общественную полемику. Сторонники принятия законопроекта считают нынешнюю редакцию слишком мягкой, в то время как противники рассматривают предусмотренные в нём меры как репрессивные и опасаются, что семейно-бытовым насилием можно будет признать «любое нормальное человеческое действие.

Что считается домашним насилием? Куда можно обратиться за помощью, если вы стали жертвой физического или психологического насилия в своем доме? На эти и другие вопросы ответили директор клиники психического здоровья «Семейная практика», семейный психотерапевт Елена Смиренская и председатель региональной общественной организации «Нижегородский женский кризисный центр», врач-психотерапевт Анастасия Ермолаева.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде» на 92,8 FM: Спасибо, что остаетесь дома!