1 Апр 2020 2020-04-01T18:04:06+03:00

«Возьмите листок и напишите на нем все свои страхи»: как не поддаться панике из-за эпидемии коронавируса 00:00 00:00

Со вчерашнего дня всем нижегородцам предписано сидеть дома и выходить только в исключительных случаях (магазин, аптеки, собачку выгулять и, если кому надо, на работу). Как провести время в самоизоляции и не сойти с ума? Как фильтровать информацию и отсекать то, что беспокоит и тревожит? На эти и другие актуальные вопросы ответила директор клиники психического здоровья «Семейная практика», семейный психотерапевт Елена Смиренская.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде» на 92,8 FM: Спасибо, что остаетесь дома!