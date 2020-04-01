2020-04-01T18:04:06+03:00
Горький Сити
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

«Возьмите листок и напишите на нем все свои страхи»: как не поддаться панике из-за эпидемии коронавируса

директор клиники психического здоровья «Семейная практика», семейный психотерапевт Елена Смиренскаядиректор клиники психического здоровья «Семейная практика», семейный психотерапевт Елена Смиренская

Практические советы от директора клиники психического здоровья «Семейная практика» Елены Смиренской

«Возьмите листок и напишите на нем все свои страхи»: как не поддаться панике из-за эпидемии коронавируса

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Со вчерашнего дня всем нижегородцам предписано сидеть дома и выходить только в исключительных случаях (магазин, аптеки, собачку выгулять и, если кому надо, на работу). Как провести время в самоизоляции и не сойти с ума? Как фильтровать информацию и отсекать то, что беспокоит и тревожит? На эти и другие актуальные вопросы ответила директор клиники психического здоровья «Семейная практика», семейный психотерапевт Елена Смиренская.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде» на 92,8 FM: Спасибо, что остаетесь дома!

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В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ
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