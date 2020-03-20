2020-03-23T16:17:07+03:00
Горький Сити
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Политолог Александр Суханов: «История с коронавирусом говорит о том, что глобальный мир перестал устраивать все страны»

Политолог Александр Суханов: «История с коронавирусом говорит о том, что глобальный мир перестал устраивать все страны»Политолог Александр Суханов: «История с коронавирусом говорит о том, что глобальный мир перестал устраивать все страны»

Мнение нижегородского эксперта о медицинских, политических и экономических последствиях пандемии

Политолог Александр Суханов: «История с коронавирусом говорит о том, что глобальный мир перестал устраивать все страны»

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Эпидемия коронавируса стремительным рывком перевернула положение дел в мире. Как обстоит дело в Нижегородской области? Зачем люди скупают фургонами гречку и туалетную бумагу? Как сказывается усиление упреждающих мер на быте людей, политике и экономике? Свое мнение высказал политолог, кандидат философских наук Александр Суханов в программе «Горький Сити» на Радио «Комсомольская правда».

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на 92,8 FM: Спасибо, что вы с нами!

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6 Декабря 2019 14:15 - 14:46

Горький Сити

Тема: «В желтых контейнерах для раздельного сбора можно увидеть торчащие ртутные лампы»: нижегородские экологи о свалках, переработке мусора и работе надзорных органов

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ
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