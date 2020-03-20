20 Март 2020 2020-03-23T16:17:07+03:00

Политолог Александр Суханов: «История с коронавирусом говорит о том, что глобальный мир перестал устраивать все страны»

Политолог Александр Суханов: «История с коронавирусом говорит о том, что глобальный мир перестал устраивать все страны» 00:00 00:00

Эпидемия коронавируса стремительным рывком перевернула положение дел в мире. Как обстоит дело в Нижегородской области? Зачем люди скупают фургонами гречку и туалетную бумагу? Как сказывается усиление упреждающих мер на быте людей, политике и экономике? Свое мнение высказал политолог, кандидат философских наук Александр Суханов в программе «Горький Сити» на Радио «Комсомольская правда».

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