13 Март 2020 2020-03-14T10:01:00+03:00

Политолог Александр Суханов: «Что будет, если за год до выборов Президента России разразится военный конфликт с участием нашей страны?» 00:00 00:00

Выступление Президента Владимира Путина в Госдуме и принятый федеральным парламент пакет поправок основательно изменили перспективы «транзита власти» и социально-политического развития страны. Какие сигналы послал Президент элитам и гражданам страны? Что это означает для региональных властей? На эти и другие вопросы ответил политолог, кандидат философских наук Александр Суханов в программе «Горький Сити» на Радио «Комсомольская правда».

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