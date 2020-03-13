2020-03-14T10:01:00+03:00
Горький Сити
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Политолог Александр Суханов: «Что будет, если за год до выборов Президента России разразится военный конфликт с участием нашей страны?»

политолог, кандидат философских наук Александр Сухановполитолог, кандидат философских наук Александр СухановФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Нижегородский эксперт высказался про «обнуление президентских сроков», поправки к Конституции и выход России из ОПЕК+

Политолог Александр Суханов: «Что будет, если за год до выборов Президента России разразится военный конфликт с участием нашей страны?»

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Выступление Президента Владимира Путина в Госдуме и принятый федеральным парламент пакет поправок основательно изменили перспективы «транзита власти» и социально-политического развития страны. Какие сигналы послал Президент элитам и гражданам страны? Что это означает для региональных властей? На эти и другие вопросы ответил политолог, кандидат философских наук Александр Суханов в программе «Горький Сити» на Радио «Комсомольская правда».

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6 Декабря 2019 14:15 - 14:46

Горький Сити

Тема: «В желтых контейнерах для раздельного сбора можно увидеть торчащие ртутные лампы»: нижегородские экологи о свалках, переработке мусора и работе надзорных органов

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ
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