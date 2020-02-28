Политолог Александр Суханов: «Немцов был народным губернатором и не бегал от журналистов»
В Нижнем Новгороде почтили память политика
Политолог Александр Суханов: «Немцов был народным губернатором и не бегал от журналистов»
На минувшей неделе главными темами нижегородской повестки стали памятная дата – 5 лет со дня смерти Бориса Немцова – и решения Думы Нижнего Новгорода на последнем заседании. Вспомнили с политологом Александром Сухановым первого нижегородского губернатора и попробовали разобраться в сути «программы комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2030 года».