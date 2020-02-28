28 Февр. 2020 2020-02-29T09:47:30+03:00

Политолог Александр Суханов: «Немцов был народным губернатором и не бегал от журналистов» 00:00 00:00

На минувшей неделе главными темами нижегородской повестки стали памятная дата – 5 лет со дня смерти Бориса Немцова – и решения Думы Нижнего Новгорода на последнем заседании. Вспомнили с политологом Александром Сухановым первого нижегородского губернатора и попробовали разобраться в сути «программы комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2030 года».