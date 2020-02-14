2020-02-17T18:41:43+03:00
Горький Сити
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Александр Суханов: Споры вокруг парка «Швейцария» будут – в сентябре выборы в городскую Думу

политолог, кандидат философских наук Александр Сухановполитолог, кандидат философских наук Александр СухановФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Нижегородский политолог о судьбе самого большого парка Нижнего Новгорода, попытках активистов сохранить зоопарк «Мишутка» и проекте строительства ледового дворца на Стрелке

Александр Суханов: Споры вокруг парка «Швейцария» будут – в сентябре выборы в городскую Думу

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Подводим нижегородские итоги недели вместе с политологом, кандидатом философских наук Александром Сухановым. В новом подкасте эксперт откровенно высказался о работах по рекультивации дзержинских объектов накопленного экологического вреда, «Инцидент-менеджменте», проекте ледового дворца на Стрелке и «движухе» вокруг парка «Швейцария».

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6 Декабря 2019 14:15 - 14:46

Горький Сити

Тема: «В желтых контейнерах для раздельного сбора можно увидеть торчащие ртутные лампы»: нижегородские экологи о свалках, переработке мусора и работе надзорных органов

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ
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