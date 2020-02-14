14 Февр. 2020 2020-02-17T18:41:43+03:00

Александр Суханов: Споры вокруг парка «Швейцария» будут – в сентябре выборы в городскую Думу 00:00 00:00

Подводим нижегородские итоги недели вместе с политологом, кандидатом философских наук Александром Сухановым. В новом подкасте эксперт откровенно высказался о работах по рекультивации дзержинских объектов накопленного экологического вреда, «Инцидент-менеджменте», проекте ледового дворца на Стрелке и «движухе» вокруг парка «Швейцария».