Александр Суханов: Региональный совет призван привлечь простых нижегородцев к активному участию в принятии решений
Мнение нижегородского политолога о Региональном совете и МСУ, конкурсе «Лидеры России» и присвоении Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести»
Александр Суханов: Региональный совет призван привлечь простых нижегородцев к активному участию в принятии решений
Для чего Нижегородской области нужен Региональный совет? Почему возникли споры вокруг присвоения звания "Город трудовой доблести"? Конкурс "Лидеры России" - профанация или реальный инструмент по отбору лучших из лучших? На радио «Комсомольская правда» - авторитетное мнение политолога, кандидата философских наук Александра Суханова.