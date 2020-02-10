2020-02-10T18:29:29+03:00
Горький Сити
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Александр Суханов: Региональный совет призван привлечь простых нижегородцев к активному участию в принятии решений

политолог, кандидат философских наук Александр Сухановполитолог, кандидат философских наук Александр Суханов

Мнение нижегородского политолога о Региональном совете и МСУ, конкурсе «Лидеры России» и присвоении Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести»

Александр Суханов: Региональный совет призван привлечь простых нижегородцев к активному участию в принятии решений

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Для чего Нижегородской области нужен Региональный совет? Почему возникли споры вокруг присвоения звания "Город трудовой доблести"? Конкурс "Лидеры России" - профанация или реальный инструмент по отбору лучших из лучших? На радио «Комсомольская правда» - авторитетное мнение политолога, кандидата философских наук Александра Суханова.

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Горький Сити

Тема: «В желтых контейнерах для раздельного сбора можно увидеть торчащие ртутные лампы»: нижегородские экологи о свалках, переработке мусора и работе надзорных органов

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ
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