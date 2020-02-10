10 Февр. 2020 2020-02-10T18:29:29+03:00

Александр Суханов: Региональный совет призван привлечь простых нижегородцев к активному участию в принятии решений 00:00 00:00

Для чего Нижегородской области нужен Региональный совет? Почему возникли споры вокруг присвоения звания "Город трудовой доблести"? Конкурс "Лидеры России" - профанация или реальный инструмент по отбору лучших из лучших? На радио «Комсомольская правда» - авторитетное мнение политолога, кандидата философских наук Александра Суханова.