23 Дек. 10:00 2019-12-27T17:05:43+03:00

«Новая лаборатория интегрального здоровья человека поможет улучшить результаты российских спортсменов» 00:00 00:00

Россию отстранили от участия в двух Олимпиадах. Хорошего мало, но есть и оптимистическая точка зрения: за эти четыре года можно разработать новые комплексные подходы к подготовке спортсменов. Подробнее об этом рассказала заместитель декана факультета физкультуры и спорта ННГУ им. Лобачевского по научно-методической и инновационной деятельности и дополнительному образованию Светлана Соколовская.