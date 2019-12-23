«Новая лаборатория интегрального здоровья человека поможет улучшить результаты российских спортсменов»
Заместитель декана факультета ФКС Светлана Соколовская уверена, что залог успеха – в комплексном подходе
«Новая лаборатория интегрального здоровья человека поможет улучшить результаты российских спортсменов»
Россию отстранили от участия в двух Олимпиадах. Хорошего мало, но есть и оптимистическая точка зрения: за эти четыре года можно разработать новые комплексные подходы к подготовке спортсменов. Подробнее об этом рассказала заместитель декана факультета физкультуры и спорта ННГУ им. Лобачевского по научно-методической и инновационной деятельности и дополнительному образованию Светлана Соколовская.