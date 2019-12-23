2019-12-25T15:24:26+03:00
Горький Сити
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

«Все цифровые технологии – не цель, а средство»: как происходит цифровизация образования в нижегородских школах

руководитель Центра цифрового образования Нижегородского института развития образования Андрей Мольковруководитель Центра цифрового образования Нижегородского института развития образования Андрей МольковФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Это непростой и долгий процесс, уверен Андрей Мольков

«Это долгий процесс»: как происходит цифровизация образования в нижегородских школах

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В середине ноября в Нижегородском институте развития образования прошел региональный семинар по работе с сервисом «Яндекс.Учебник». Его посетили около 100 учителей начальных классов региона, им представили возможности компании Яндекс и НИРО для развития своих профессиональных компетенций в сфере цифровых технологий в образовании.

О цифровизации всего и вся сейчас не говорит только ленивый. Что же происходит в нынешней российской школе? Легко ли адаптируются к новым информационно-технологическим реалиям ученики и, что важнее, учителя? Что понимается под «цифровой образовательной средой», и чем может помочь «Яндекс.Учебник»? Об этом поговорили с руководителем Центра цифрового образования Нижегородского института развития образования Андреем Мольковым.

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В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ
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