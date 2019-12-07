2019-12-12T18:41:24+03:00
Горький Сити
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

«В желтых контейнерах для раздельного сбора можно увидеть торчащие ртутные лампы»: нижегородские экологи о свалках, переработке мусора и работе надзорных органов

Свалка химических отходов в Дзержинске. ФОТО: Круглосуточная экологическая диспетчерская служба.Свалка химических отходов в Дзержинске. ФОТО: Круглосуточная экологическая диспетчерская служба.

В регионе много экологических проблем, уверены Клара Романова и Дмитрий Левашов

«В желтых контейнерах для раздельного сбора можно увидеть торчащие ртутные лампы»: нижегородские экологи о свалках, переработке мусора и работе надзорных органов

00:00
00:00

Что происходит на трех крупных объектах экологического ущерба в Дзержинске – «Черной дыре», «Белом море» и «Игумново»? Сколько в регионе свалок с химическими, промышленными и бытовыми отходами? Зачем нужны общественные экоинспекторы? Поможет ли нам завод по переработке вторичных полимеров? Подводим экологические итоги года с

заслуженным экологом России Кларой Романовой и председателем общественной экологической организации СПЭС Дмитрием Левашовым.

Скачать передачу [mp3, 41.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
23 Августа 2019 18:33 - 18:55

Горький Сити

Тема: «Самодеятельность некоторых добровольцев могла стоить девочке жизни!»: координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин о поисках 5-летней Зарины Авгоновой

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ
07:30
21:30
16 Августа 2019 18:03 - 18:32

Горький Сити

Тема: «Митинги в Москве – это поколенческий протест»: политолог Евгений Семенов о московских протестах и состоянии нижегородской политики

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

В гостях: Евгений СЕМЕНОВ
07:30
21:30
9 Августа 2019 18:16 - 18:45

Горький Сити

Тема: «Реформа ТКО в регионе даже не начиналась!»: нижегородские экологи об утилизации мусора, опасных свалках и раздельном сборе отходов

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

В гостях: Клара Романова, Дмитрий Левашов
07:30
21:30
23 Августа 2018 17:05 - 17:16

Горький Сити

Тема: «Чтобы убрать мусор на некоторых городских территориях, нужен бульдозер» - волонтеры очистят территорию Гребного канала

В студии: Дмитрий ЯКОВЛЕВ

В гостях: Руфина КЛИШКОВСКАЯ
07:30
21:30
13 Августа 2018 17:32 - 17:46

Горький Сити

Тема: Александр Котельников: «Из-за чемпионата мира по футболу ремонтные работы сдвинулись на вторую половину июля и август»

В студии: Дмитрий ЯКОВЛЕВ

В гостях: Александр КОТЕЛЬНИКОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 831-278-50-15+7-906-358-85-50
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Получил два ранения»: Нижегородца едва не убили возле крематория
Бездомная нижегородка украла из банка 300 тысяч рублей
Нижегородская санитарная авиация вдвое перевыполнила план
Нижегородцы обсудили благоустройство Ленинского района
Леонид Самухин назначен замдиректора «ГУАД Нижегородской области»
В Борском районе Нижегородской области завершился капремонт Дома культуры
«ЛУКОЙЛ»: На территории завода в Кстове отравлений не было
Врачи в Нижегородской области отказались помочь пациентке попасть в больницу
Ирина Слуцкая выступит на открытии зимней площадки на стадионе «Нижний Новгород»
Почти миллиард рублей направлен на поддержку молочного производства Нижегородской области
В Нижнем Новгороде из фитнес-клуба украли 625 тысяч рублей
Месть обошлась отвергнутому поклоннику из Нижегородской области в 40 тысяч рублей
Нижегородские водители стали дисциплинированнее
Нижегородское УФАС проверяет законность повышения стоимости техобслуживания ВДГО
Сотрудники Госохотнадзора дважды спасали лося, провалившегося под лед
Жителей приглашают обсудить благоустройство Нижегородского района