7 Дек. 10:00 2019-12-12T18:41:24+03:00

«В желтых контейнерах для раздельного сбора можно увидеть торчащие ртутные лампы»: нижегородские экологи о свалках, переработке мусора и работе надзорных органов 00:00 00:00

Что происходит на трех крупных объектах экологического ущерба в Дзержинске – «Черной дыре», «Белом море» и «Игумново»? Сколько в регионе свалок с химическими, промышленными и бытовыми отходами? Зачем нужны общественные экоинспекторы? Поможет ли нам завод по переработке вторичных полимеров? Подводим экологические итоги года с

заслуженным экологом России Кларой Романовой и председателем общественной экологической организации СПЭС Дмитрием Левашовым.