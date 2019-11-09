«Водители до сих пор живут «летними» реалиями, а пешеходам надо «засветиться»
Представитель ГИБДД Дмитрий Мацкевич рассказал о дорожно-транспортной ситуации в регионе и переходе на площади Свободы
«Водители до сих пор живут «летними» реалиями, а пешеходам надо «засветиться»
Погода в октябре и ноябре создала немало трудностей автомобилистам. Было резкое похолодание и как следствие гололедица на дорогах, затем вдруг потепление и проливные дожди. Как сказались такие температурные качели на дорожно-транспортной ситуации? Почему увеличилось количество ДТП с наездом на пешеходов? Что происходит в областном центре с пешеходными переходами, и почему с площади Свободы нужно убрать «опасный» переход? На эти вопросы ответил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич.