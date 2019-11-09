9 Нояб. 11:00 2019-11-14T12:35:46+03:00

«Водители до сих пор живут «летними» реалиями, а пешеходам надо «засветиться» 00:00 00:00

Погода в октябре и ноябре создала немало трудностей автомобилистам. Было резкое похолодание и как следствие гололедица на дорогах, затем вдруг потепление и проливные дожди. Как сказались такие температурные качели на дорожно-транспортной ситуации? Почему увеличилось количество ДТП с наездом на пешеходов? Что происходит в областном центре с пешеходными переходами, и почему с площади Свободы нужно убрать «опасный» переход? На эти вопросы ответил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич.