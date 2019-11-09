2019-11-13T18:32:17+03:00
Горький Сити
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

«ТОСы нуждаются в перезагрузке»: директор АНО «Общественное самоуправление» Марат Кидрачев о работе с населением

директор АНО «Общественное самоуправление» Марат Кидрачевдиректор АНО «Общественное самоуправление» Марат КидрачевФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Территориальному общественному самоуправлению Нижнего Новгорода исполняется 25 лет

«ТОСы нуждаются в перезагрузке»: директор АНО «Общественное самоуправление» Марат Кидрачев о работе с населением

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В этом году территориальному общественному самоуправлению Нижнего Новгорода исполняется 25 лет. Для координации городских советов ТОС в марте этого года была создана автономная некоммерческая организация «Общественное самоуправление». О новых «точках роста», соседских центрах и привлечении молодежи рассказал директор АНО «Общественное самоуправление» Марат Кидрачев.

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