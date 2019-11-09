9 Нояб. 10:00 2019-11-13T18:32:17+03:00

«ТОСы нуждаются в перезагрузке»: директор АНО «Общественное самоуправление» Марат Кидрачев о работе с населением 00:00 00:00

В этом году территориальному общественному самоуправлению Нижнего Новгорода исполняется 25 лет. Для координации городских советов ТОС в марте этого года была создана автономная некоммерческая организация «Общественное самоуправление». О новых «точках роста», соседских центрах и привлечении молодежи рассказал директор АНО «Общественное самоуправление» Марат Кидрачев.