30 Окт. 17:00 2019-10-30T18:29:52+03:00

многократный лауреат конкурса World Song, солист Нижегородской филармонии Антон Рождественский, начальник управления НГЛУ по воспитательной работе, соорганизатор конкурса Анна Горохова и помощник ректора НГЛУ по связям с общественностью Олег Пикунов Фото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

«Это был настоящий праздник музыки, творчества и талантов!»: завершился международный конкурс World Song 00:00 00:00

Нижегородский государственный лингвистический университет в очередной раз провел международный конкурс песни на иностранном языке «World Song: Песня мира».

О том, как прошел гала-концерт в Арсенале, какие страны принимали участие в песенных соревнованиях и перспективах World Song рассказали его организаторы: помощник ректора НГЛУ по связям с общественностью и основатель конкурса Олег Пикунов, начальник управления НГЛУ по воспитательной работе, соорганизатор конкурса Анна Горохова и многократный лауреат конкурса World Song, солист Нижегородской филармонии Антон Рождественский.

Но в эфире не обошлось без сюрпризов! Дело в том, что Олег Пикунов еще и пишет собственные песни, а на днях ему повезло встретиться с кумиром многих россиян – лидером группы «Руки Вверх» Сергеем Жуковым. И Олег презентовал любимцу публики свою песню, посвященную группе «Руки Вверх»! Ее можно услышать в нашем подкасте. Рекомендуем к прослушиванию!