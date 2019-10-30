«Это был настоящий праздник музыки, творчества и талантов!»: завершился международный конкурс World Song
Об итогах масштабного мероприятия рассказали его организаторы в подкасте «Горький Сити»
«Это был настоящий праздник музыки, творчества и талантов!»: завершился международный конкурс World Song
Нижегородский государственный лингвистический университет в очередной раз провел международный конкурс песни на иностранном языке «World Song: Песня мира».
О том, как прошел гала-концерт в Арсенале, какие страны принимали участие в песенных соревнованиях и перспективах World Song рассказали его организаторы: помощник ректора НГЛУ по связям с общественностью и основатель конкурса Олег Пикунов, начальник управления НГЛУ по воспитательной работе, соорганизатор конкурса Анна Горохова и многократный лауреат конкурса World Song, солист Нижегородской филармонии Антон Рождественский.
Но в эфире не обошлось без сюрпризов! Дело в том, что Олег Пикунов еще и пишет собственные песни, а на днях ему повезло встретиться с кумиром многих россиян – лидером группы «Руки Вверх» Сергеем Жуковым. И Олег презентовал любимцу публики свою песню, посвященную группе «Руки Вверх»! Ее можно услышать в нашем подкасте. Рекомендуем к прослушиванию!