2019-10-22T13:27:04+03:00
Горький Сити
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

«Роберт Евдокимов может «встряхнуть» футбольный клуб «Нижний Новгород», но для реальных результатов нужно менять весь менеджмент»

футбольный эксперт Руслан Зыряновфутбольный эксперт Руслан ЗыряновФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Футбольный эксперт Руслан Зырянов об отставке Дмитрия Черышева и перспективах нижегородского футбола

«Роберт Евдокимов может «встряхнуть» футбольный клуб «Нижний Новгород», но для реальных результатов нужно менять весь менеджмент»

00:00
00:00

Дмитрий Черышев покинул пост главного тренера ФК «Нижний Новгород». У руля команды он был чуть больше года. Почти решил поставленную задачу вывести нижегородцев в Премьер-лигу, но в стыковых матчах сезона 2018-19 сильнее оказались самарские «Крылья Советов». А в новом сезоне дела не заладились…

О роли Дмитрия Черышева, его преемнике Роберте Евдокимове и перспективах нижегородского футбола рассуждает футбольный эксперт Руслан Зырянов.

Скачать передачу [mp3, 22.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
23 Августа 2019 18:33 - 18:55

Горький Сити

Тема: «Самодеятельность некоторых добровольцев могла стоить девочке жизни!»: координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин о поисках 5-летней Зарины Авгоновой

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ
07:30
21:30
16 Августа 2019 18:03 - 18:32

Горький Сити

Тема: «Митинги в Москве – это поколенческий протест»: политолог Евгений Семенов о московских протестах и состоянии нижегородской политики

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

В гостях: Евгений СЕМЕНОВ
07:30
21:30
9 Августа 2019 18:16 - 18:45

Горький Сити

Тема: «Реформа ТКО в регионе даже не начиналась!»: нижегородские экологи об утилизации мусора, опасных свалках и раздельном сборе отходов

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

В гостях: Клара Романова, Дмитрий Левашов
07:30
21:30
23 Августа 2018 17:05 - 17:16

Горький Сити

Тема: «Чтобы убрать мусор на некоторых городских территориях, нужен бульдозер» - волонтеры очистят территорию Гребного канала

В студии: Дмитрий ЯКОВЛЕВ

В гостях: Руфина КЛИШКОВСКАЯ
07:30
21:30
13 Августа 2018 17:32 - 17:46

Горький Сити

Тема: Александр Котельников: «Из-за чемпионата мира по футболу ремонтные работы сдвинулись на вторую половину июля и август»

В студии: Дмитрий ЯКОВЛЕВ

В гостях: Александр КОТЕЛЬНИКОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 831-278-50-15+7-906-358-85-50
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Нижегородскую область завезли зараженный базилик
Ремонт дороги в Борском районе в рамках нацпроекта БКАД завершен
Движение по мосту через реку Кудьма ограничат 6-7 ноября
Нижегородское ПАО «Труд» выплатило более 20 млн рублей долга по зарплате
Объем госдолга Нижегородской области снижен на 9,8 млрд рублей
Пьяный водитель ВАЗа сбил насмерть мужчину в Семеновском районе
В Нижегородской области завершился Международный славянский форум
Нижегородская фирма не выплатила более 28 млн рублей налогов
Нижегородец избивал дочерей кипятильником и бегал за ними с ножом
Участок улицы Лоскутова перекроют в Нижнем Новгороде 7, 9 и 11 ноября
Нижегородец осужден за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД
Серийный грабитель задержан полицией в Нижегородской области
В 95 домах Автозаводского района отключат воду 6 ноября
ФК «Нижний Новгород» победил ярославский «Шинник» в выездном матче
ХК «Торпедо» обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 4:3
Резкое похолодание придет в Нижний Новгород 8 ноября
56 новых автобусов прибыли в Нижний Новгород