«Роберт Евдокимов может «встряхнуть» футбольный клуб «Нижний Новгород», но для реальных результатов нужно менять весь менеджмент»
Футбольный эксперт Руслан Зырянов об отставке Дмитрия Черышева и перспективах нижегородского футбола
«Роберт Евдокимов может «встряхнуть» футбольный клуб «Нижний Новгород», но для реальных результатов нужно менять весь менеджмент»
Дмитрий Черышев покинул пост главного тренера ФК «Нижний Новгород». У руля команды он был чуть больше года. Почти решил поставленную задачу вывести нижегородцев в Премьер-лигу, но в стыковых матчах сезона 2018-19 сильнее оказались самарские «Крылья Советов». А в новом сезоне дела не заладились…
О роли Дмитрия Черышева, его преемнике Роберте Евдокимове и перспективах нижегородского футбола рассуждает футбольный эксперт Руслан Зырянов.