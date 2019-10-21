21 Окт. 10:00 2019-10-22T13:27:04+03:00

«Роберт Евдокимов может «встряхнуть» футбольный клуб «Нижний Новгород», но для реальных результатов нужно менять весь менеджмент» 00:00 00:00

Дмитрий Черышев покинул пост главного тренера ФК «Нижний Новгород». У руля команды он был чуть больше года. Почти решил поставленную задачу вывести нижегородцев в Премьер-лигу, но в стыковых матчах сезона 2018-19 сильнее оказались самарские «Крылья Советов». А в новом сезоне дела не заладились…

О роли Дмитрия Черышева, его преемнике Роберте Евдокимове и перспективах нижегородского футбола рассуждает футбольный эксперт Руслан Зырянов.