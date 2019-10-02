2 Окт. 10:00 2019-10-02T18:20:41+03:00

«Люди перестали общаться, все сидят в гаджетах, вокруг очень много подмен»: мнение психолога об услуге «Друг на час» 00:00 00:00

«Стану другом на прокат. Готов сходить в кино, просто погулять. Без интима. Готов выслушать по телефону ваши проблемы. Оплата символическая». Таких объявлений в интернете становится все больше. И, что самое интересное, находятся люди, готовые заплатить деньги за простое общение. Правда, пока только в крупных мегаполисах, но спрос набирает обороты...

О новом «веянии» побеседовали с врачом-психиатром, психотерапевтом, семейным психотерапевтом, главным врачом клиники психического здоровья «Семейная практика» Татьяной Харабуровой.