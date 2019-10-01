1 Окт. 15:00 2019-10-02T09:51:02+03:00

«Мировая песня!»: нижегородские лингвисты поют и зовут всех на гала-концерт 00:00 00:00

Нижегородский государственный лингвистический университет в очередной раз проводит международный конкурс песни на иностранном языке «World Song: Песня мира». Этот арт-проект трижды стал обладателем федеральных грантовых субсидий, в этом году на участие в конкурсе подали заявки уже более 160 школьников и студентов Нижегородской области.

«World Song» торжественно открылся в минувший четверг, сейчас идут конкурсные слушания по номинациям, а закроется проект гала-концертом 3 октября в нижегородском «Арсенале».

Кто может принять участие в проекте, каковы условия, и что получат победители? Об этом в программе «Горький Сити» рассказали помощник ректора НГЛУ по связям с общественностью Олег Пикунов, члены экспертного жюри, лауреаты международного конкурса World Song Михаил Лобанов и Лю Иньлун, а также руководитель грантового проекта Михаил Рапохин.

И не просто рассказали – спели! Например, Олег Пикунов в прямом эфире исполнил свою авторскую песню "Пролетело лето", которая стала гимном студенческого Лета Нижегородской области! (Полную версию песни можно послушать в ВК: https://vk.com/music?z=audio_playlist-2000559935_5559935/2445e3adff3bdd3386)

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