2019-08-28T09:42:07+03:00
Здоровый разговор - Нижний Новгород
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Диспансеризация в Нижегородской области: теперь и вечером в будни, и по субботам

директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области Светлана Малышевадиректор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области Светлана МалышеваФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Директор ТФОМС Нижегородской области Светлана Малышева рассказала о новациях в сфере обязательного медицинского страхования

Диспансеризация в Нижегородской области: теперь и вечером в будни, и по субботам

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Кто имеет право проходить диспансеризацию? Какие обследования есть для мужчин и женщин? Когда можно пройти диспансеризацию? Что есть в кабинете «Мое здоровье» на сайте госуслуг и что можно узнать в контакт-центре ТФОМС? На эти и другие вопросы ответила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области Светлана Малышева.

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