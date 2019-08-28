28 Авг. 09:00 2019-08-28T09:42:07+03:00

Диспансеризация в Нижегородской области: теперь и вечером в будни, и по субботам 00:00 00:00

Кто имеет право проходить диспансеризацию? Какие обследования есть для мужчин и женщин? Когда можно пройти диспансеризацию? Что есть в кабинете «Мое здоровье» на сайте госуслуг и что можно узнать в контакт-центре ТФОМС? На эти и другие вопросы ответила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области Светлана Малышева.

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