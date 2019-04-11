2019-04-11T11:22:11+03:00
Здоровый разговор - Нижний Новгород
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

«Диспансеризация помогает выявлять заболевания на ранней стадии»

директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области Светлана Малышевадиректор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области Светлана МалышеваФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Директор ТФОМС Нижегородской области Светлана Малышева рассказала о новациях в сфере обязательного медицинского страхования в подкасте «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM

«Диспансеризация помогает выявлять заболевания на ранней стадии» - директор ТФОМС Светлана Малышева о новациях в сфере ОМС

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Кто в этом году может бесплатно пройти комплексное обследование у врачей? У какого числа застрахованных в системе ОМС выявлены заболевания? Зачем нужны страховые представители? Есть ли у работников право на выходной для прохождения диспансеризации? На эти и другие вопросы ответила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области Светлана Малышева

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