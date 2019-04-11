«Курс на нерест»: какие запреты на вылов рыбы действуют в Нижегородской области
Руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко рассказал о нерестовом периоде в подкасте «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
«Курс на нерест»: какие запреты на вылов рыбы действуют в Нижегородской области
В Нижегородской области начался нерестовый период. Можно ли в это время вообще рыбачить, и как при этом не навредить рыбе? Об этом рассказал руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко в подкасте «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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