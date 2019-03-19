19 Март 10:00 2019-03-20T11:55:13+03:00

«Мода и вымысел»: Софи Лорен, Одри Хепберн и другие знаменитости в нижегородском Арсенале 00:00 00:00

6 марта в нижегородском Арсенале открылась выставка работ фотографа Джана Паоло Барбьери - одной из ключевых фигур в мире моды. О личности художника и его выдающихся снимках и картинах рассказала координатор проекта «Мода и вымысел», специалист международного отдела Мультимедиа Арт Музея Прасковья Климова в подкасте «Культурные люди» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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