«Мода и вымысел»: Софи Лорен, Одри Хепберн и другие знаменитости в нижегородском Арсенале
Специалист Мультимедиа Арт Музея Прасковья Климова рассказала о выставке работ легендарного фотографа Джана Паоло Барбьери в Нижнем Новгороде
«Мода и вымысел»: Софи Лорен, Одри Хепберн и другие знаменитости в нижегородском Арсенале
6 марта в нижегородском Арсенале открылась выставка работ фотографа Джана Паоло Барбьери - одной из ключевых фигур в мире моды. О личности художника и его выдающихся снимках и картинах рассказала координатор проекта «Мода и вымысел», специалист международного отдела Мультимедиа Арт Музея Прасковья Климова в подкасте «Культурные люди» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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