«Гиперреалистичный абсурд»: премьера спектакля «Сосед» в Центре театрального мастерства
Режиссер постановки Евгений Маленчев о русской нирване, поэзии обыденной жизни и театре-развлечении в подкасте «Культурные люди» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
«Гиперреалистичный абсурд»: премьера спектакля «Сосед» в Центре театрального мастерства
25 февраля в нижегородском Центре театрального мастерства состоится премьера спектакля «Сосед» по пьесе драматурга из Минска Павла Пряжко. Об особенностях постановки и о том, что такое современный театр, рассказал режиссер спектакля «Сосед» Евгений Маленчев на Радио «Комсомольская правда» - Нижний Новгород».
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