25 Февр. 10:00 2019-02-25T14:11:22+03:00

«Гиперреалистичный абсурд»: премьера спектакля «Сосед» в Центре театрального мастерства 00:00 00:00

25 февраля в нижегородском Центре театрального мастерства состоится премьера спектакля «Сосед» по пьесе драматурга из Минска Павла Пряжко. Об особенностях постановки и о том, что такое современный театр, рассказал режиссер спектакля «Сосед» Евгений Маленчев на Радио «Комсомольская правда» - Нижний Новгород».

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