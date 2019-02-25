2019-02-25T14:11:22+03:00
Культурные люди. Нижний Новгород
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

«Гиперреалистичный абсурд»: премьера спектакля «Сосед» в Центре театрального мастерства

режиссер Евгений Маленчеврежиссер Евгений Маленчев

Режиссер постановки Евгений Маленчев о русской нирване, поэзии обыденной жизни и театре-развлечении в подкасте «Культурные люди» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM

«Гиперреалистичный абсурд»: премьера спектакля «Сосед» в Центре театрального мастерства

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25 февраля в нижегородском Центре театрального мастерства состоится премьера спектакля «Сосед» по пьесе драматурга из Минска Павла Пряжко. Об особенностях постановки и о том, что такое современный театр, рассказал режиссер спектакля «Сосед» Евгений Маленчев на Радио «Комсомольская правда» - Нижний Новгород».

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