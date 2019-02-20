2019-02-20T18:11:11+03:00
Гость в студии. Нижний Новгород
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Ирина Прохорова: «Наш повседневный быт – важнейшая часть культуры»

Главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», литературовед, соучредитель «Благотворительного фонда Михаила Прохорова», Ирина ПрохороваГлавный редактор журнала «Новое литературное обозрение», литературовед, соучредитель «Благотворительного фонда Михаила Прохорова», Ирина ПрохороваФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» рассказала о литературной премии «Волга/НОС», культуре повседневности и хайпе

Ирина Прохорова: «Наш повседневный быт – важнейшая часть культуры»

00:00
00:00

Главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», литературовед, соучредитель «Благотворительного фонда Михаила Прохорова», Ирина Прохорова о первой региональной литературной премии «Волга/НОС», культуре повседневности и хайпе в подкасте «Гость в студии» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Скачать передачу [mp3, 39.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
24 Октября 2018 17:05 - 17:31

Гость в студии. Нижний Новгород

Тема: Нижегородская «училка» Татьяна Гартман об ошибках Галкина и Пряникова, и участии в «прямом эфире» Малахова

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

В гостях: Татьяна ГАРТМАН
07:30
21:30
30 Августа 2018 17:17 - 17:31

Гость в студии. Нижний Новгород

Тема: Александр Малафеев: «Современный чиновник – это человек, который вынужден двигаться в очень узком коридоре»

В студии: Дмитрий ЯКОВЛЕВ

В гостях: Александр МАЛАФЕЕВ
07:30
21:30
24 Августа 2018 17:05 - 17:31

Гость в студии. Нижний Новгород

Тема: «Мы ждем, когда же робот сделает что-то нехорошее, а если нехорошее делает человек, нам это не интересно»

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ, Дмитрий ЯКОВЛЕВ

В гостях: Александр КРАЙНОВ
07:30
21:30
7 Августа 2018 12:32 - 12:59

Гость в студии. Нижний Новгород

Тема: «В прошлом году NN Open наделал немало шума, и мы поняли – это та история, которую регион давно ждал»

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ, Дмитрий ЯКОВЛЕВ

В гостях: Илья ХАЙРЕТДИНОВ
07:30
21:30
21 Июля 2018 16:05 - 16:59

Гость в студии. Нижний Новгород

Тема: Михаил Пореченков: «Почему мы такие тухлые, инертные, не хотящие работать?! Ребята, начните с себя!»

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

В гостях: Михаил ПОРЕЧЕНКОВ, Оксана МИХЕЕВА
07:30
21:30
19 Июля 2018 12:05 - 12:31

Гость в студии. Нижний Новгород

Тема: Один из самых узнаваемых «футбольных» голосов страны Павел Занозин о ЧМ по футболу, сборной России и Нижнем Новгороде

В студии: Андрей ВОВК

В гостях: Павел ЗАНОЗИН
07:30
21:30
11 Июля 2018 15:05 - 15:46

Гость в студии. Нижний Новгород

Тема: Цифровой регион: Денис Лабуза об «Иннопроме-2018», бизнес-инкубаторе и популярности нижегородских матрёшек у иностранцев

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ, Дмитрий ЯКОВЛЕВ

В гостях: Денис ЛАБУЗА
07:30
21:30
3 Июля 2018 17:05 - 17:46

Гость в студии. Нижний Новгород

Тема: «Фермерство снова в моде!»: кто такие сити-фермеры и чем занимается «Академия малого аграрного бизнеса»

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ, Елена СТАРЦЕВА

В гостях: Александр САМОДЕЛКИН
07:30
21:30
26 Июня 2018 12:17 - 12:46

Гость в студии. Нижний Новгород

Тема: Геннадий Суворов: «Решение о пенсионном возрасте не стоит принимать так, как закон о монетизации льгот в 2004-м»

В студии: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

В гостях: Геннадий СУВОРОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 831-278-50-15+7-906-358-85-50
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Станочник получил тяжелую травму живота в Шахунье
Глава сельсовета в Нижегородской области признан виновным в незаконной рубке деревьев
Иномарка сбила двоих маленьких детей на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде
СК проводит проверку по факту обрушения крыши в нижегородском колледже
Зоопарк «Лимпопо» приглашает нижегородцев отпраздновать Масленицу
Территория парка Пушкина вернется в собственность Нижнего Новгорода
Пропавший в Кстове 15-летний Ваня Москалюк найден живым
В Нижегородской области пропал 15-летний Ваня Москалюк
В пяти школах и двух детсадах Нижнего Новгорода сняли карантин по ОРВИ
Внешнеторговый оборот Нижегородской области составил 8,7 млрд долларов
Благоустройство Гребного канала обсудят в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин оценил новый МФЦ в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин поручил увеличить количество госуслуг, предоставляемых в цифровом виде
Андрей Моисеенко назначен и.о. директора департамента предпринимательства и туризма
Глеб Никитин поручил создать в Нижегородской области геоинформационную систему
В Нижегородской области началось строительство комплекса по производству козьего и овечьего молока
В Выксе осудили студента, убившего товарища из-за компьютерной игры
Скорая помощь не доехала до жителя Шатковского района из-за нечищеных дорог
Движение по улице Адмирала Васюнина ограничено до 31 мая
В Нижегородской области стартовал отбор на пост министра строительства
Фургон насмерть сбил велосипедистку в Московском районе 25 февраля
Две женщины пострадали на пожаре в пятиэтажном доме в Дзержинске
СК проверяет информацию об обморожении мужчины в Сормовском районе Нижнего Новгорода