20 Февр. 10:00 2019-02-20T18:11:11+03:00

Ирина Прохорова: «Наш повседневный быт – важнейшая часть культуры» 00:00 00:00

Главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», литературовед, соучредитель «Благотворительного фонда Михаила Прохорова», Ирина Прохорова о первой региональной литературной премии «Волга/НОС», культуре повседневности и хайпе в подкасте «Гость в студии» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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