2019-02-11T12:36:45+03:00
Гость в студии. Нижний Новгород
Андрей ВОВК

«Мисс НН-2019» Дарья Мельникова: «Я не знала, как жить мне после этого»

Обладательница титула «Мисс Нижний Новгород – 2019» Дарья МельниковаОбладательница титула «Мисс Нижний Новгород – 2019» Дарья Мельникова

Обладательница титула «Мисс Нижний Новгород – 2019» в подкасте «Гость в студии» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM

«Мисс НН-2019» Дарья Мельникова: «Я не знала, как жить мне после этого»

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Самая красивая девушка Нижнего Новгорода Даша Мельникова рассказала на Радио «КП» о «внутренней кухне» городского конкурса красоты. Также подробностями и своими впечатлениями поделились организатор конкурса Екатерина Чудакова и «Мисс Комсомольская правда» Маша Еловикова.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

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