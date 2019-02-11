11 Февр. 10:00 2019-02-11T12:36:45+03:00

«Мисс НН-2019» Дарья Мельникова: «Я не знала, как жить мне после этого» 00:00 00:00

Самая красивая девушка Нижнего Новгорода Даша Мельникова рассказала на Радио «КП» о «внутренней кухне» городского конкурса красоты. Также подробностями и своими впечатлениями поделились организатор конкурса Екатерина Чудакова и «Мисс Комсомольская правда» Маша Еловикова.

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