2018-12-03T16:00:20+03:00
Культурные люди
Андрей ВОВК

«Нижегородская лига КВН – самая массовая в стране»

директор Региональной Лиги Международного Союза КВН «Нижний Новгород» Алексей Беляевдиректор Региональной Лиги Международного Союза КВН «Нижний Новгород» Алексей БеляевФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Директор Региональной Лиги КВН «Нижний Новгород» Алексей Беляев подвел итоги сезона и рассказал о перспективах нижегородских команд на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM

Алексей Беляев: «Нижегородская лига КВН – самая массовая в стране»

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В интервью главному редактору «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Андрею Вовку директор Региональной Лиги Международного Союза КВН «Нижний Новгород» Алексей Беляев рассказал о том, как развивается региональная лига, и когда же нижегородские команды КВН вновь пробьются в Высшую лигу.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

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