«Нижегородская лига КВН – самая массовая в стране»
Директор Региональной Лиги КВН «Нижний Новгород» Алексей Беляев подвел итоги сезона и рассказал о перспективах нижегородских команд на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
Алексей Беляев: «Нижегородская лига КВН – самая массовая в стране»
В интервью главному редактору «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Андрею Вовку директор Региональной Лиги Международного Союза КВН «Нижний Новгород» Алексей Беляев рассказал о том, как развивается региональная лига, и когда же нижегородские команды КВН вновь пробьются в Высшую лигу.
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