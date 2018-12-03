3 Дек. 10:00 2018-12-03T16:00:20+03:00

Алексей Беляев: «Нижегородская лига КВН – самая массовая в стране» 00:00 00:00

В интервью главному редактору «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Андрею Вовку директор Региональной Лиги Международного Союза КВН «Нижний Новгород» Алексей Беляев рассказал о том, как развивается региональная лига, и когда же нижегородские команды КВН вновь пробьются в Высшую лигу.

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