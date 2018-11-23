2018-11-26T16:59:35+03:00
Экономика
Алексей КАЗАКОВЦЕВ

«Лизинг без НДС становится популярным, но многие этого элементарно не знают»

Региональный директор лизинговой компании «Пруссия» Сергей Филяс - о лизинге «без купюр» на 92,8 FMРегиональный директор лизинговой компании «Пруссия» Сергей Филяс - о лизинге «без купюр» на 92,8 FMФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Региональный директор лизинговой компании «Пруссия» Сергей Филяс - о лизинге «без купюр» на 92,8 FM

Сергей Филяс: «Лизинг без НДС становится популярным, но многие этого элементарно не знают»

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Можно ли сейчас получить оборудование или спецтехнику в лизинг всего за двое суток? Как работают схемы возвратного лизинга? Какие «подводные камни» скрыты в лизинговых программах без НДС? Откровенный разговор «без купюр» о лизинге на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM, гость в студии - региональный директор лизинговой компании «Пруссия» Сергей Филяс.

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