23 Нояб. 10:00 2018-11-26T16:59:35+03:00

Сергей Филяс: «Лизинг без НДС становится популярным, но многие этого элементарно не знают» 00:00 00:00

Можно ли сейчас получить оборудование или спецтехнику в лизинг всего за двое суток? Как работают схемы возвратного лизинга? Какие «подводные камни» скрыты в лизинговых программах без НДС? Откровенный разговор «без купюр» о лизинге на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM, гость в студии - региональный директор лизинговой компании «Пруссия» Сергей Филяс.

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