2018-11-24T11:39:48+03:00
Около Кремля
Андрей ВОВК

«Пакетная» смена власти в районах региона: новые руководители в Дзержинске, Арзамасе и Балахне

«Пакетная» смена власти в районах региона: новые руководители в Дзержинске, Арзамасе и Балахне«Пакетная» смена власти в районах региона: новые руководители в Дзержинске, Арзамасе и БалахнеФото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

Разбор последних громких политических новостей – в программе «Около Кремля с Андреем Вовком» на 92,8 FM

«Пакетная» смена власти в районах региона: новые руководители в Дзержинске, Арзамасе и Балахне

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За одну неделю власть сменилась в трех крупных городах Нижегородской области. В Балахне главой МСУ вновь стал Алексей Левкович, ранее отстраненный от должности местными депутатами. В Дзержинске и.о. главы города стал Иван Носков, до этого занимавший пост замглавы Нижнего Новгорода. Арзамас возглавил бывший руководитель аппарата губернатора Александр Щелоков.

Можно ли назвать это тенденцией? Стоит ли ожидать смены власти в других районах области? Ситуацию анализирует главный редактор «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде Андрей Вовк, экспертные комментарии – от руководителя Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгения Семенова и политолога Игоря Соловьева.

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