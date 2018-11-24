СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-24T11:39:48+03:00

«Пакетная» смена власти в районах региона: новые руководители в Дзержинске, Арзамасе и Балахне Фото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ

«Пакетная» смена власти в районах региона: новые руководители в Дзержинске, Арзамасе и Балахне 00:00 00:00

За одну неделю власть сменилась в трех крупных городах Нижегородской области. В Балахне главой МСУ вновь стал Алексей Левкович, ранее отстраненный от должности местными депутатами. В Дзержинске и.о. главы города стал Иван Носков, до этого занимавший пост замглавы Нижнего Новгорода. Арзамас возглавил бывший руководитель аппарата губернатора Александр Щелоков.

Можно ли назвать это тенденцией? Стоит ли ожидать смены власти в других районах области? Ситуацию анализирует главный редактор «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде Андрей Вовк, экспертные комментарии – от руководителя Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгения Семенова и политолога Игоря Соловьева.

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